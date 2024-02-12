«Он был врагом фальши, лжи, подлости»: сын Владимира Высоцкого рассказал, как его отругал отец

Великий поэт и артист Владимир Высоцкий оставил после себя богатое культурное наследие. Его сын, режиссер Никита Высоцкий, трепетно хранит память об отце, чтобы о его творчестве узнало, как можно больше людей. Он поделился личными воспоминаниями, связанные с родителем.

Однажды Владимир Высоцкий разозлился на своего сына. Поэт возмутился, почему его сын не общается со своим дедом, подполковником в отставке.

«Я ответил: „Ну, о чем? Он для меня полкан…“. Вы бы видели, что с ним было! Как он со мной разговаривал: „Ты не смеешь так говорить! Твой дед первым на танке ворвался в Прагу! Ты не смеешь!“», — рассказал Никита в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Режиссер добавил, что не любит, когда из его отца делают того, кем не был. По его словам, он не был антисоветчиком и врагом Советского союза.

«Это неправда. Он был враг фальши, лжи, подлости — этого он абсолютно не принимал…», — отметил Никита Высоцкий.

Сейчас сын великого поэта является директором музея, посвященного его великому отцу.

Ранее Никита Высоцкий заявил, что Аллу Пугачеву ждет трагичная судьба.