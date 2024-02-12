Непоправимая ошибка: режиссер Высоцкий заявил, что Пугачеву ждет трагичная судьба

В 2022 году певица Алла Пугачева уехала из России вместе со своим супругом и детьми. После этого россияне и многие известные деятели раскритиковали Примадонну. Сын легендарного барда Владимира Высоцкого и актрисы Людмилы Абрамовой Никита Высоцкий рассказал, как он относится к эмиграции артистки.

Высоцкий сказал в защиту Пугачевой, что она очень одаренный человек. Она, говорит режиссер, очень много сделала для того, чтобы радовать людей своим творчеством.

После отъезда из России 74-летняя исполнительница хита «Миллион алых роз» обосновалась в Израиле. Режиссер уверен: Примадонна совершила большую ошибку, покинув свою Родину.

«Я считаю, что это трагедия, это беда. У любого человека, если он любит свою страну, — нет выбора. Он со своим народом. Если человек выбирает: „Я буду с другим народом, я космополит, буду жить в другой стране и рассказывать, какие вы свиньи“», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Сын великого барда отметил, что артисты, уехавшие из России, совершили ошибку, за которую когда-нибудь заплатят. Высоцкий же принял решение продолжать жить в своей стране.

Ранее режиссер Александр Орлов назвал главную ошибку Аллы Пугачевой. Подробнее можете прочитать в этой статье.