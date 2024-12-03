«Он был уверен, что это вырежут»: раскрыта причина измен женатого Natan на шоу «Звезды в джунглях»

Недавно рэпер Natan угодил в скандал после измен жене с Лерчек и Бьянкой на съемках шоу «Звезды в джунглях». Блогер Алана Мамаева вышла на связь в соцсети и раскрыла причину шокирующего поведения артиста на проекте.

Один из подписчиков Аланы Мамаевой предположил, что женатый Natan позволял себе лишнее с другими девушками, поскольку «думал, что это не покажут» в эфире ТВ. Блогер подтвердила эту версию и отметила, что певец надеялся на то, что скандальные кадры «вырежут».

«Да, он был уверен, что это вырежут», — заявила Алана Мамаева.

Напомним, женатый Natan оказался в центре скандала, когда по Сети распространилось видео с его объятиями и поцелуями с Лерчек на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. После этого заговорили о романе пары. Сам певец позднее признался, что у них «возникла симпатия», и публично раскаялся перед супругой. Блогер же заявила, что артист обманывал ее, не говоря о жене. Однако позднее появились кадры и с поцелуем рэпера и Бьянки. Певица заявила, что это произошло случайно и она влюблена в «совершенно другого человека».

Ранее сообщалось о том, что психолог Анастасия Безрук назвала причину скандального поведения женатого Natan на шоу «Звезды в джунглях».