«Принцы, которые могут уйти в загул»: психолог назвала причину скандального поведения Natan

В Сети обсуждают скандальное поведение рэпера Natan на шоу «Звезды в джунглях». Артист завел роман сразу с двумя участницами, будучи женатым. Несмотря на публичное разоблачение измены, рэпер считает, что дети будут гордиться его поведением, даже если он не победит. Психолог Анастасия Безрук считает, что в 38-летнем музыканте присутствуют черты нарцисса. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«В теории архетипов есть ось типажа Принц-Бродяга. Для артиста – это идеальный типаж. Принц (этакий Ромео) – красавец, эстет, умеет красиво ухаживать и как правило владеет семейным замком. Идеальные представители этого типа – это Дмитрий Маликов и Сергей Лазарев. Бродяга – теневая сторона Принца. Это Принцы, которые могут уйти в загул, и неожиданно, даже сами того не желая, очутиться в объятиях чужой девушки, хотя дома есть Принцесса. Но Бродяга все равно будет продолжать оставаться Принцем в душе, ему нужен дом. И самое главное в этом типаже – они всегда хотят выглядеть красиво, поэтому способны и на широкие жесты, и на смелые поступки, чтобы оставаться, пусть не на белом коне, но хотя бы в белом пальто», — высказалась эксперт.