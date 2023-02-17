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23:00, 17 февраля 2023
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Он был сверху: подопечная с «Фабрики звезд» рассказала всю правду о методах Фадеева

Певица с «Фабрики звезд-2» рассказала о способах коммуникации Максима Фадеева на проекте.

Он был сверху: подопечная с «Фабрики звезд» рассказала всю правду о методах Фадеева

Фото: Tarakanov Vadim/East News

Конкурсантка шоу «Фабрика звезд» Юлия Волкова рассказала о методах, которые использовал в общении продюсер Максим Фадеев. Фанатов может разочаровать эта правда.

Как следует из рассказа Волковой, Фадеев оказался не самым приятным человеком. Она сравнила продюсера с «Воландом».

В YouTube-шоу ведущей проекта Яны Чуриковой певица заявила: «Те способы коммуникации, которые он использовал, вот так сверху, самоутверждение: «Ну что там? Посмотри, воробьи какие-то».

Ранее Волкова обнародовала другие неприятные подробности закулисья проекта. Она призналась, что проект «травмировал всех».

У артистов было ощущение, будто надо добиться того, чтобы стать ближе к Фадееву.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Теги:
#Максим Фадеев
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#Фабрика Звезд
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#общение
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