Он был сверху: подопечная с «Фабрики звезд» рассказала всю правду о методах Фадеева

Конкурсантка шоу «Фабрика звезд» Юлия Волкова рассказала о методах, которые использовал в общении продюсер Максим Фадеев. Фанатов может разочаровать эта правда.

Как следует из рассказа Волковой, Фадеев оказался не самым приятным человеком. Она сравнила продюсера с «Воландом».

В YouTube-шоу ведущей проекта Яны Чуриковой певица заявила: «Те способы коммуникации, которые он использовал, вот так сверху, самоутверждение: «Ну что там? Посмотри, воробьи какие-то».

Ранее Волкова обнародовала другие неприятные подробности закулисья проекта. Она призналась, что проект «травмировал всех».

У артистов было ощущение, будто надо добиться того, чтобы стать ближе к Фадееву.