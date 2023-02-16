«Проект травмировал всех»: Юлия Волкова раскрыла неудобные подробности «Фабрики звёзд»
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@yana_chu»
Певица Юлия Волкова обнародовала специфические подробности, скрытые за кулисами шоу «Фабрика звёзд» .
Как рассказала артистка изданию Boda.ru, за все время проекта ей почти ни разу не удалось найти общий язык с другими участниками.
Сложнее всего, по словам Волковой, было выстраивать отношения с певицей Полиной Гагариной, которая постоянно перетягивала на себя одеяло и из выпуска в выпуск устраивала скандалы, только чтобы привлечь к себе дополнительное внимание.
«Проект травмировал всех участников без исключения. Лично мне иногда было очень стыдно из-за происходящего. На съемках всё время чувствовалась неловкость, как будто каждый из нас должен был добиться того, чтобы быть ближе к Максиму Фадееву», - делится своими впечатлениями тезка чёрненькой из ТаТу.