Он был психопатом: Анастасия Решетова раскрыла правду об отношениях с абьюзером

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла подробности своей личной жизни. В личном блоге она призналась, что жила с психопатом.

По признанию Анастасии Решетовой, она состояла в отношениях с абьюзером и в какой-то момент попала в «психологический плен», из которого не могла выбраться.

«Выйти из психологического плена невозможно самостоятельно… Я знаю это не понаслышке. У меня был опыт. Психопаты всегда отличаются умением расположить к себе. После каждого выплеска агрессии вас будут задаривать подарками или просто успокаивать правильными словами, как правило, убеждая в том, что это ваша вина. Но это все — выверенные шаги», — заявила блогер.

Экс-возлюбленная рэпера Тимати призналась, что смогла выйти из тех отношений с помощью психотерапии.

«Ваша бдительность постоянно будет гаснуть под вниманием и заботой со стороны абьюзера, и только внутри психотерапии появятся силы увидеть реальную картину и понять, что такие отношения нужно заканчивать. Там только боль и никакой настоящей любви», — поделилась Анастасия Решетова.

Модель не стала раскрывать имя бывшего возлюбленного, но подчеркнула, что это не Тимати. Рэпер является для Анастасии Решетовой родным и надежным человеком.

Напомним, в 2014 году Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России». Тогда же она познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году у пары родился сын Ратмир, однако через год модель и рэпер расстались после шести лет отношений.

Ранее сообщалось о том, что дочь Тимати удивила отца неожиданным признанием.