«Он был потерянный, очень сильно переживал»: что происходило с Муратом Насыровым перед загадочной гибелью

Незадолго до загадочной гибели исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров «сильно переживал» и был «потерянным». Об этом в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова» рассказала Алена Апина.

В 1990-е Мурат Насыров пользовался огромной популярностью с такими хитами, как «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты». Но смерть артиста в возрасте 37 лет в 2007 году для многих стала потрясением. Спустя 18 лет после трагедии поклонники до сих пор задаются вопросом, что же на самом деле произошло. Алена Апина вспоминает: перед смертью с певцом творилось что-то странное. Экс-солистка группы «Комбинация» рассказала о последней встрече с другом.

«Встретились с ним на каком-то концерте, Аким (сын Мурата Насырова – прим. ред.) уже родился. Он (Мурат) был весь какой-то потерянный. Как бы знать, что надо сесть с человеком и просто бухнуть, сказать: «Слышь? Все это пройдет!»?» - поделилась Алена Апина.

В беседе с Юлей Меньшовой артистка также раскрыла: в ее окружении были люди, которые винили себя за то, что не спасли певца: «У меня есть знакомые, которые за полчаса (до гибели) с ним разговаривали по телефону. И тоже они себя корят… Как бы знать…»

По словам Алены Апиной, в жизни Мурата Насырова было то, из-за чего он «очень сильно переживал» и не находил себе места. Бывшая солистка «Комбинации» уверена: если бы не трагедия, в нынешнее время артист продолжал бы создавать хиты.

«А он очень сильно переживал… Он же сам писал, и пел он очень оригинально. Как пережить бы, переждать бы. Вот сейчас время, он бы сейчас творил чудеса», — заявила певица.

Напомним, Мурат Насыров трагически погиб в ночь с 19 на 20 января 2007 года при невыясненных обстоятельствах, ему было 37 лет. Артист выпал с балкона своей московской квартиры, расположенной на пятом этаже.

Ранее Алена Апина опровергла слухи о романе с погибшим Муратом Насыровым.