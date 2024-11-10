«Для меня это шок»: Алена Апина высказалась о романе с Муратом Насыровым

В 2007 году в возрасте 37 лет свел счеты с жизнью казахстанский и российский певец Мурат Насыров. В конце 90-х артист и Алена Апина записали совместный хит «Эти лунные ночи». Появились слухи о романе знаменитостей, которые они никак не комментировали. Экс-солистка группы «Комбинация», наконец, высказалась об отношениях с исполнителем, расставив все точки над «и».

Незадолго до смерти Апина активно работала с Насыровым — они выступали вместе на концертах и корпоративах. Незадолго до трагических событий Алена виделась с певцом, но звезда и не подозревала, что он находится в тяжелой депрессии.

«Для меня это шок был, потому что мы виделись незадолго до этого, и он не показался мне каким-то странным, депрессивным. Он был простой. Мурат, как Мурат. Это вообще не клеится с его образом жизни», — рассказала исполнительница хита «Бухгалтер» в эфире шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, музыкант очень любил жену Наташу и детей, поэтому ее, в том числе удивили и слухи об их романе. Но возникли они не просто так.

Апина и Насыров приняли участие в трогательной фотосессии, где они держались за руки. Алена призналась, что идея сделать романтичные кадры пришла в голову ее второму мужу и по совместительству продюсеру Александру Иратову.

Потом Иратову позвонила журналистка с просьбой взять интервью у артистов. Продюсер в ответ на это сказал: «Пишите, что хотите». Так и появились материалы о романе звезд.

Напомним, ранее Алена Апина назвала главный недостаток Москвы.