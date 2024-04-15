«Он был полон оптимизма»: Илона Броневицкая встретилась с Евгением Кунгуровым за день до его смерти

8 апреля появилась информация о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Певица Илона Броневицкая в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ поделилась воспоминаниями об артисте и рассказала о встрече с ним за день до его смерти.

Новый выпуск шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ от 14 апреля был посвящен трагической гибели Евгения Кунгурова. В студии программы собрались коллеги и знакомые участника шоу «Голос». Они поделились воспоминаниями об артисте.

Так, певица Илона Броневицкая призналась, что виделась с Евгением Кунгуровым за день до его смерти. По словам дочери певицы Эдиты Пьехи, артист, как и всегда, был общительным и излучал оптимизм и позитивную энергию.

«Он был такой, как всегда, абсолютно полон оптимизма. Разговор был о каких-то перспективах работы», — рассказала Илона Броневицкая.

Артистка отметила, что ничто не предвещало гибели Евгения Кунгурова.

Напомним, 8 апреля тело оперного певца обнаружили возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Являлся постоянным солистом Калининградского музыкального театра, ведущим телепередачи «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале Культура, а также проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее сообщалось о том, что актриса Яна Поплавская высказалась об уходе Евгения Кунгурова.