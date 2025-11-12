«Он был очень кровососущим»: актер Вадим Демчог рассказал об изнурительных съемках в «Интернах»

Исполнитель роли Купитмана Вадим Демчог назвал сериал «Интерны» «кровососущим проектом». Актер рассказал, что съемки в проекте дались ему непросто.

Демчог выразил благодарность сериалу, который в свое время «подарил ему крылья» и сыграл важную роль в биографии. Однако, по его словам, съемки в проекте были очень изнурительными.

«Он был очень кровососущим, и мы видели солнце максимум пять раз в месяц. Я приходил в студию, когда солнце еще не взошло, а уходил — когда уже зашло. Это были постоянные съемки, более 350 серий», — признался артист в разговоре с Газетой.Ru.

Вадим считает, что актеры сериала уже «натерли мозоли» россиянам и стали «как домашние животные». Актер также добавил, что не общается ни с кем из коллег по проекту.

Напомним, в июне 2025 года 20-летнего сына Демчога Вильяма приговорили к двум годам колонии за мошенничество. По данным следствия, молодой человек был в сговоре с аферистами, которые обманом похитили 1,8 млн рублей у пенсионера, который после этого скончался. Защита просила суд проявить снисхождение, так как Вильям не имел судимостей, и настаивала, что реальный срок - излишне суровое наказание в данном случае. Но апелляция не увидела оснований для изменения приговора.