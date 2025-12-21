«Говорим на разных языках»: дочь Любови Успенской объяснила разрыв с женихом

Дочь Любови Успенской объяснила разрыв с женихом. Татьяна Плаксина впервые открыто высказалась о причинах расставания с бизнесменом Никитой Плотниковым. Поводом для откровений стала выставка ее картин, где она также привлекла внимание новой татуировкой и следами на руках.

По словам Плаксиной, непростые отношения отразились и на её самочувствии. Она призналась, что за время стресса заметно набрала вес.

«Когда мне тяжело, я начинаю есть. Так я справляюсь с переживаниями», — рассказала Татьяна в шоу «Ты не поверишь!».

Ранее казалось, что у пары все складывается благополучно. Татьяна жила с возлюбленным, они много времени проводили вместе, путешествовали и даже обсуждали свадьбу. Плотников успел познакомить Плаксину со своей семьёй, а Любовь Успенская — с потенциальным зятем.

Однако певица с самого начала сомневалась в этом союзе. По ее словам, избранник дочери не соответствовал ее жизненному уровню и окружению. С этим мнением позже согласилась и сама Татьяна. Говоря о будущем, дочь артистки дала понять, что не собирается подстраивать жизнь под ожидания общества.

«Мы просто говорим на разных языках. Я что-то объясняю, а человек не понимает ни слов, ни эмоций. Мне не нужен статус или деньги. Главное — чтобы человек вдохновлял. Я не в поиске мужчины, я самодостаточна», — резюмировала она.

