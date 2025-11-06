«Не могу сказать, что это – шедевр»: Никас Сафронов оценил картины дочери Успенской

Художник Никас Сафронов оценил картины дочери певицы Любови Успенской. Татьяна Плаксина недавно выставила на продажу серию собственных картин, написанных маслом. На полотнах изображены двуглавые ангелы и другие мистические создания, а стоимость одной работы оценивается не менее чем в 500 тысяч рублей.

Сафронов в беседе с «Общественной службой новостей» высказался о работах девушки. Он признался, что эти картины имеют право на существование, и каждый может выражаться так, как считает нужным.

«Я не могу сказать, что картины дочери Успенской — это шедевр, но в них есть много философии, много личных переживаний художника, поэтому я не вижу ничего дурного в желании продвигать свои проекты», — заявил художник.

Никас также высказался о высокой стоимости работ Плаксиной. По его мнению, цену устанавливает сам автор.

«Она имеет право устанавливать ту цену, которую хочет, поэтому все придирки к тому, что стоимость высокая — это лишь придирки. Есть нарекания к технике? Послушайте, никто не обязан рисовать с академической точностью», — добавил он.

При этом Сафронов уточнил, что хотел бы видеть одну из таких работ в своей личной коллекции.

