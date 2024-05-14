Он был готов на многое: известно, у какой красивой телеведущей Алла Пугачева увела Галкина*

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) — одна из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе. Несмотря на разницу в возрасте, супруги в браке уже 13 лет и воспитывают двоих детей. Но семейная жизнь юмориста могла сложиться совсем иначе: в начале «нулевых» он ухаживал за телеведущей Анастасией Чернобровиной.

Как пишет mk.ru, Чернобровина была в то время одной из самых красивых женщин российского телевидения. В начале своей карьеры Анастасия вызвала симпатию у набирающего популярность комика. По слухам, она настолько очаровала Галкина*, что он готов был на многое ради этих отношений.

На протяжении двух лет юморист ухаживал за ведущей программы «Утро России»: он дарил ей цветы, подарки и водил на ужины в рестораны. Анастасия вспоминала, что Галкин* вел себя с ней интеллигентно и робко. Чтобы избежать внимания прессы, им приходилось скрываться.

Но в то время Пугачева имела большое влияние в медийной сфере. Анастасии, как начинающей телеведущей, приходилось подстраиваться под Примадонну и угождать ей, пишет издание. Именно поэтому их браку не суждено было состояться.

Ранее сваха Осипова рассказала в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти», что Пугачева чувствует себя маленькой девочкой с Галкиным*.

*(признан иноагентом на территории РФ)