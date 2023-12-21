«Он был человеком востребованным»: Митя Фомин высказался об Олеге Газманове
Певец Митя Фомин заявил, что Олег Газманов является легендой российской эстрады.
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Известный певец Митя Фомин поделился мнением о своем коллеге по сцене Олеге Газманове. Слова артиста приводит Пятый канал.
«Когда человек столько всего делает, столько поет, столько несет своих идей, которые в какой-то момент становятся услышанными… Понятно, что он был человеком популярным, он был человеком востребованным», - заявил Фомин.
При этом музыкант отметил, что спустя годы стало абсолютно очевидно, что Газманов является знаковой фигурой для российской эстрады. Он подчеркнул, что сейчас у людей есть уникальная возможность прикоснуться к живой легенде.
Фомин также сравнил коллегу с «мощным цензором», получившим за вклад в развитие России и прославление ее граждан заслуженное внимание аудитории. Певец добавил, что пример Газманова может стать «заразительным», поскольку в трудные времена людям свойственно искать воодушевление в своих кумирах.
Ранее Олег Газманов рассказал о продолжительной болезни.