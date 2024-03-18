«Он был больше, чем артист»: Михаил Швыдкой высказался об Александре Ширвиндте

Экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой высказался о народном артисте России Александре Ширвиндте на церемонии прощания с ним. По мнению общественного и культурного деятеля, актер был уникальным человеком. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Михаил Швыдкой заявил, что такого же человека, как Александр Ширвиндт, не было в России более ста лет, со времен актера и режиссера, основателя и директора пародийного московского театра «Летучая мышь» Никиты Балиева.

«Второго человека такого не было в России со времен Никиты Балиева. Он был больше, чем артист, больше, чем режиссер, больше, чем писатель. Он всегда был уникальным, отдельным человеком. Он мог иронично говорить о многих, никого не обижая. И за почти 90 лет жизни он ни разу не испортил себе биографию», — отметил бывший министр культуры России.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Художественному руководителю Московского академического театра сатиры было 89 лет. По предварительной информации, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем.

Церемония прощания с Александром Ширвиндтом началась 18 марта в 13:00 в Театре сатиры. Среди присутствующих были замечены Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Клара Новикова, Никас Сафронов, Леонид Ярмольник, Леонид Каневский, Андрей Житинкин, Всеволод Шиловский, Сергей Шустицкий, Евгений Герасимов, Игорь Костолевский, Иван Ургант и другие знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что актер Александр Мохов на прощании с Александром Ширвиндтом назвал его артистом, поцелованным Богом.