«Он был больным человеком»: друг автора хита «Замыкая круг» Криса Кельми раскрыл правду о его смерти

21 апреля исполнилось бы 70 лет со дня рождения певца Криса (Анатолия) Кельми. Создателя хита «Замыкая круг» не стало шесть назад, а в его смерти многие знакомые обвиняли его жену. В беседе с «Абзацем» близкий друг рок-музыканта Константин Мирошник отверг подобные обвинения.

Когда Крису Кельми стало плохо в своем загородном доме, прибывшие на место врачи не успели его спасти. В окружении артиста многие обвиняли в трагедии его супругу Людмилу, которая якобы вовремя не вызвала скорую помощь. Однако художник Константин Мирошник заявил, что в случившемся «никто не виноват» — певец уже просто не мог бороться с алкогольной зависимостью.

«Толик любил жену, а она очень сильно любила его. И сейчас любит. Но он был больным человеком, который сам о себе говорил: „Меня можно только за батарею приковать, чтобы я не пил вина“. Никто не виноват. Он ничего не мог с собой сделать, и никто другой тоже не мог с ним совладать. Его пытались лечить, но оказалось уже поздно. Там требовалось не месяцы, а годы потратить на лечение», — отметил друг Криса Кельми.

Собеседник издания вспомнил: незадолго до смерти исполнитель хита «Ночное рандеву» заметно изменился и строил планы на жизнь.

«Незадолго до ухода из жизни Толик очень сильно изменился: подстригся, похорошел, строил планы, хотел начать жить спокойной, нормальной жизнью, планировал писать музыку и ездить на гастроли», — поделился Константин Мирошник.

Напомним, долгие годы Крис Кельми страдал от алкогольной зависимости. В 2017 году экс-участник группы «Рок-ателье» проходил лечение в реабилитационном центре, но через год состояние его здоровья сильно ухудшилось. 1 января 2019 года певец ушел из жизни в возрасте 63 лет. По официальной версии, причиной смерти стала остановка сердца на фоне алкоголизма, а по неофициальной — язва желудка.

Ранее мы писали о том, что родственники не могут найти прах умершего Криса Кельми.