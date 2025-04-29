«Он бы отругал меня»: жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме отцу

Супруга впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала, как воспринимают происходящее их дети. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» журналистка призналась, что не пускает дочерей и сына к отцу в больницу.

Маргарита Симоньян регулярно навещает находящегося в коме мужа и непрестанно молится, но не пускает в больницу детей. Главный редактор RT объясняет: им «тяжело психологически», и это может только усугубить ситуацию. Сейчас жена Тиграна Кеосаяна старается «принять» ситуацию и держаться ради 11-летней Марьяны, 10-летнего Баграта и 5-летней Маро, а также матери режиссера, которая уже потеряла одного сына.

Журналистка уверена: Тигран Кеосаян сам был бы против визита наследников в клинику, поскольку так же, как и она «беспокоится за их психику». Вместо этого, по ее мнению, нужно молиться.

«Дети знают, что папа вернется, надо молиться, мы все молимся, ходим в церковь, ставим свечи. Дети в больницу не ходят, зачем? Я не думаю, что Тиграну стало бы лучше от этого. Более того, если он слышит и понимает, я думаю, он бы даже меня отругал за это, если бы я детей притащила в больницу. Он нормальный человек и беспокоится за их психику, которая сейчас в таком нестабильном состоянии. Я уверена, что для них это не нужно», — заявила Маргарита Симоньян.

Знаменитость признается, что именно вера помогает ей не опускать руки: «Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса».

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего телеведущего уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Ранее сообщалось о том, что Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна на премьере его фильма: «Он в пограничном мире».