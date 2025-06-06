«Он бы хотел, чтобы звучала музыка»: вдова Левкина рассказала о первом дне рождения мужа после его смерти

Вдова певца Владимира Левкина Маруся решила отказаться от траура в день рождения покойного мужа. 6 июня она организовала праздник с друзьями, песнями и цветами. Об этом она рассказала Woman.ru.

По словам Левкиной, она, конечно, поедет к месту захоронения супруга. Но в планах у нее нет превращать этот день в скорбный. Маруся поделилась, что мероприятие пройдет в загородном клубе «Бушарино» и вход будет свободным. В программе вечера выступление Игоря Корнилова с песней о Владимире, а также выход на сцену самой Левкиной.

«Я тоже буду петь. Володя был человеком-праздником. Он бы хотел, чтобы звучала музыка, чтобы люди отдыхали душой. Буду петь и грустное, и веселое — надо показать, что жизнь продолжается, он бы этого хотел», - поделилась Маруся.

На могиле Владимира вдова тоже собирается включать его песни, а также принести туда цветы. Памятник будет установлен в ноябре 2025 года.

«Там будет малая сцена с его фотографией — как будто он все еще на сцене, с цветами от зрителей», - рассказала Маруся Левкина.

Отметим, что на празднике не ожидается большого количества звезд. Жена Левкина отметила, что никто так и не подтвердил свое присутствие на мероприятии.

Ранее Маруся Левкина рассказала о жизни после смерти мужа.