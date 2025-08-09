«Он будет приемный»: певица МакSим заговорила о пополнении в семье

Певица МакSим заговорила о пополнении в семье.

Артистка является матерью двоих дочерей: 16-летней Александры и 10-летней Марии. Но она призналась, что снова готова к пополнению в семье. По словам певицы, она не прочь стать мамой в третий раз. Однако ребенка хотела бы взять из детского дома.

«Хотела бы еще одного ребенка? Я склоняюсь больше к тому, что если в нашей семье появится ребенок, то он будет приемный. Страшно? Да, пока страшно. Но все может быть», — рассказала артистка в беседе с NEWS.ru..

Cейчас певица все свое время старается посвятить себе и и дочерям, которых она поддерживает во всех начинаниях: старшая дочь увлекается музыкой, а младшая занимается художественной гимнастикой. Но иногда увлечения девочек меняются.

«Дети уже переключились абсолютно. Сейчас маленькая играет в футбол, как и я, кстати, в детстве. Она еще худенькая такая же, кузнечик. Я ей горжусь, думаю: „Ну, наконец, хоть в чем-то моя младшая дочь похожа на меня“. Старшая тоже пишет очень неплохие песни, играет на гитаре для своих. Она такая глубокая девочка, очень интересная», — раскрыла МакSим.

Ранее мы писали о том, что МакSим рассказала о проблемах со старшей дочерью.

Также сообщалось, что дочь Лолиты исполнила песню Елены Ваенги во время педикюра.