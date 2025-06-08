«Очень глубокая личность»: МакSим рассказала о проблемах со старшей дочерью

МакSим рассказала о проблемах со старшей дочерью.

Артистка пришла на церемонию вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда», где она пообеседовала о своих наследницах.

МакSим уверена, что ее жизнь удивительна и полна чудес. Она призналась, что построила раличные планы на лето, которое проведет вместе с дочерьми. По словам артистки, девочки не хотят лететь на море, а поэтому в этот раз выбрали место недалеко от Москвы, где без клеток обитают животные.

Певица подчеркнула, что сейчас она столкнулась с трудностями воспитания стуршей дочери, которая родилась от бизнесмена Антона Петрова. Ей сейчас одиннадцать лет и она проходит подростковый кризис.

«У нее очень глубокая личность. В силу того, что мы много общаемся в этот период, ее, конечно, не все понимают, но я понимаю. За все всплесками, за всеми эмоциями подростковыми стоят переживания и четкая причина, которую иногда человек не в силах быстро выразить», — рассказала Марина в беседе с изданием The Voice.

Певица подчеркнула, что сама не переживала ничего подобного, потому что в 16 лет уже работала в ресторанах. По словам певицы, ее даже не волновало, как она выглядит, ведь обращала внимание лишь на богатый внутренний мир.

Ранее мы писали о том, что охранники МакSим защитили ее от хулиганов на концерте.