«Он больной, пожилой человек»: осужденный за смертельное ДТП Ефремов вызвался добровольцем в зону СВО

Актер Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание за смертельное ДТП, произошедшее в 2020 году. Суд признал его виновным и дал 7,5 лет колонии общего режима. Несколько месяцев назад он хотел просить заменить ему оставшийся срок на испытательные работы за хорошее поведение в тюрьме, однако позже сам и отозвал заявление. Теперь же выяснилось, что артист пожелал покинуть заключение и отправиться в зону СВО.

По словам друга Ефремова актера Ивана Охлобыстина, у него было намерение отправиться на специальную военную операцию. Однако ему было отказано по причине не соответствующего здоровья. Выяснилось, что именно медики запретили ему ехать на Украину.

«Вот он был не против пойти служить на СВО. Но не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный», - поделился Охлобыстин в эфире Youtube-шоу Metametrica.

Товарищ осужденного также подчеркнул, что надеется, что в скором времени актер выйдет из тюрьмы и сможет возобновить свою карьеру. Иван отметил, что Ефремов действительно виноват, но он уже все осознал, да и в целом назвать его плохим человеком невозможно.

Напомним, что, если Михаил Ефремов продолжит демонстрировать хорошее поведение в колонии, то он вполне сможет выйти раньше по УДО. Его жена уточняла, что это вполне вероятно может произойти уже весной 2024 года.