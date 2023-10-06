Участие Ларисы Долиной в концерте памяти Шатунова оказалось на грани срыва

Певица Лариса Долина может не выступить 17 октября на концерте в память артиста Юрия Шатунова. Ее директор ответил, что точной информации на этот счет нет. Отметим, что имя Долиной красуется на афишах концерта.

Комментарий директора приводят «ДНИ.РУ».

Журналисты поинтересовались, действительно ли выступит исполнительница 17 октября. Он сообщил, что участие Долиной на грани срыва.

«Еще не знаю, пока ничего неизвестно», - сообщил представитель певицы.

Неизвестно, связано ли это с заявлением продюсера Андрея Разина. Недавно он пообещал, что все звезды, которые выступят на концерте, будут прокляты. Разин обещал молиться, чтобы артисты заболели или умерли.

Ранее певица Татьяна Буланова отреагировала на сказанное продюсером. Он заявила, что не понимает причин поведения Разина. Артистка считает, что организаторам мероприятия следует принять дополнительные меры безопасности.