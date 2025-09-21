Он бодр и рвется играть: Михаил Ефремов вернется на сцену раньше, чтобы подзаработать

Отсидевший в колонии Михаил Ефремов выйдет на сцену на два месяца раньше, чем планировал. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Заслуженного артиста России приняли в труппу театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова», и первый спектакль с его участием должен был состояться в феврале 2026 года. Однако, по информации от источника, актер решил не откладывать свое возвращение на сцену и подзаработать на предновогоднем ажиотаже.

Михаил Ефремов исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей», премьера которого пройдет уже в декабре этого года. По словам инсайдера, Ефремов «даже бодр и активен» и рвется играть. Билеты на постановку появятся в продаже через неделю, стоимостью от 7 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, актер параллельно снимается в фильме. Сразу после выхода из колонии Михаил Ефремов подписал контракт на 13 миллионов рублей.

Напомним, артист вышел на свободу 9 апреля по УДО. Мужчина отбывал наказание за смертельное ДТП и провел в заключении больше 4 лет.

Ранее мы писали, что дети Михаила Ефремова против его союза с предполагаемой любовницей Дарьей Белоусовой.