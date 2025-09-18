«В райдере у него нет алкоголя»: что говорят о жизни и любовнице Ефремова спустя 5 месяцев после выхода из колонии

Актер Михаил Ефремов в апреле 2025 года вышел из колонии, в которой отбывал наказание за смертельное ДТП. По словам продюсера Сергея Дворцова, сейчас он вернулся к работе и окончательно бросил пить. А вот в личной жизни у него все непросто. В звездных кругах обсуждают, что дети артиста не принимают его связь с предполагаемой любовницей Дарьей Белоусовой. Об этом узнал портал «Страсти».

Дворцов заявил, что жизнь Ефремова спустя 5 месяцев после выхода на свободу начала приходить в норму. Но слухи о связи с Белоусовой стали причиной напряженных отношений артиста с детьми. По словам продюсера, они выступают против этого союза.

«В принципе, у него все хорошо. Он работает, зарабатывает, снимается в двух кинокартинах. Что касается его предполагаемой любовницы Дарьи Белоусовой, она покорила его своей красотой, обаянием. Чем еще может девушка покорить творческого мужчину? Своей необычностью. Но дети Ефремова этот союз не поддерживают», — поделился Дворцов.

Продюсер отметил, что к пагубной привычке Михаил не возвращается. Он ведет здоровый образ жизни и постепенно вновь начинает сниматься в кино. Сергей Дворцов рассказал, что предложений у актера много, но пока он предпочитает от многих отказываться.

«На сегодняшний день он не срывается. Он, как вышел из колонии, пересмотрел все. Даже в райдере у него алкоголя нет. Сейчас у него больше предложений. Но он отказывает многим. Гонорар он повысил 100 процентов. Ну, наверное, 4−6 млн рублей. Зарабатывает он сейчас на мероприятиях, куда его приглашают, на съемках. Но он мало где светится», — рассказал продюсер.

Ранее появилась информация, что Михаил Ефремов и Софья Кругликова передумали разводиться.