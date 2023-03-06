«Он бедняк»: Дане Милохину предложили оформить бесплатную квартиру в России как детдомовцу

Брат блогера Дани Милохина Илья рассказал, что у родственника «нет недвижки». По какой причине так произошло, он не знает. При этом Илья Милохин рассказал, что предлагал брату оформить положенную квартиру от государства, но тот отказался.

Он сообщил, что сам стоит на очереди и сейчас должен получить жилье.

«Полгода назад я ездил в Оренбург, писал брату: «Не хочешь?» Он отказался», - сказал Илья Милохин в разговоре с Telegram-каналом Shot.

Родственник заявил, что в настоящее время «все СМИ шумят из-за его финансового недостатка». Ему неприятно, когда обсуждают, что брат – «бедняк».

Он подтвердил, что у блогера нет спонсоров и «взаимодействия с ребятами». Брат был бы рад помочь ему в текущей ситуации, но пока нет возможности.

Напомним, когда Милохин жил в России, проблем с деньгами не было. Всё началось с переезда в США.

Недавно тиктокер заявил, что на карте остались 420 тыс. рублей. Поклонники на это заявили, что сбылось пророчество биологической матери Милохина, которая оставила его в детском доме в возрасте трех лет. Женщина предупреждала сына, что в жизни «бывают как взлеты, так и падения».