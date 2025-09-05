«Омерзительная, как червяк или паук»: певица Монеточка* прошлась по Мизулиной и поддержала Егора Крида

Певица Монеточка* (признана иноагентом на территории России) поддержала рэпера Егора Крида, на которого обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Общественница направила обращение в СК с просьбой проверить последний концерт исполнителя на развратные действия, где он поцеловался с танцовщицей. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса заступились за молодого артиста, в том числе его уехавшая из РФ коллега, передает Газета.Ru.

Монеточка* заявила, что никогда не комментировала действия главы Лиги безопасного интернета, так как не считала нужным привлекать к ее фигуре внимание. Однако теперь певица решила открыто обсудить последнюю ситуацию и назвала Мизулину пауком.

«Она такая ничтожная, незначительная, отвратительная и пугающая — но не в том смысле, что ужасающая, а омерзительная, как червяк или паук... У меня есть гораздо больше способов рассказать людям, что такое здоровая семья и здоровый патриотизм», — считает артистка.

Ранее за Егора Крида заступилась продюсер Яна Рудковская. Она поблагодарила рэпера за пример для ее детей.

