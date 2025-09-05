«Благодарю тебя за пример для детей»: Яна Рудковская поддержала Егора Крида после его поцелуя с танцовщицей

Недавний концерт Егора Крида наделал шума в Сети. На выступлении рэпер и девушка из подтанцовка устроили на сцене откровенный по своему содержанию номер, чем привлекли внимание общественников. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила компетентные органы проверить артиста, который целовался на сцене перед юными фанатками с танцовщицей. А коллеги из шоу-бизнеса, наоборот, вступились за исполнителя. Продюсер Яна Рудковская посвятила хвалебный пост певцу и поблагодарила его за пример для детей.

Знакомая рэпера написала, что готова аплодировать ему стоя. Рудковскую восхитило то, что 31-летний российский артист смог дать представление мирового уровня.

Отдельную благодарность Яна выразила за отношение Крида к родителям. Она считает, что рэпер, публично демонстрирующий безграничную любовь к маме и папе, достоин уважение.

«Я, как мама 4 мальчиков, благодарю тебя за этот пример для детей и подростков и снимаю шляпу», — написала продюсер.

Ранее Ольга Бузова призвала прекратить травлю Егора Крида. Телеведущая заявила, что гордится певцом.