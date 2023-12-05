Омбудсмен Татьяна Москалькова попала в больницу и поблагодарила всех за волнение

Стало известно, что уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова оказалась в больнице. Ее госпитализация плановая.

Подробности омбудсмен привела в своем Telegram-канале.

Москалькова рассказала, что получила много сообщений и звонков – все интересовались ее самочувствием.

«Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», - написала чиновница.

28 ноября появилась информация об инфаркте у актера Михаила Боярского. Его доставили в Мариинскую больницу. Жена артиста Лариса Луппиан отрицала его госпитализацию, а сын Сергей подтвердил инфаркт у отца. Он оценил его состояние как неплохое. После некоторого времени в реанимации Боярского перевели в обычную палату. 4 декабря сообщалось о выписке актера. 73-летний артист восстанавливает силы дома и соблюдает рекомендации врачей.