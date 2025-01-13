«Мальчик, ты кто?!»: как выглядит Михаил Галустян, похудевший на 14 кг
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Комик Михаил Галустян поделился в Сети новыми фотографиями и удивил фанатов своим омоложением. В 2024 году артист смог похудеть на 14 кг, и теперь многие даже не узнают его.
В личном блоге Михаил опубликовал ряд снимков с зимних каникул. Он обратился к поклонникам и поздравил их с наступившим Новым годом.
«Желаю всем хорошего начала года. Пусть все, что загадали сбудется. Выше нос, друзья. Навстречу мечтам», - поделился Галустян.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что юморист молодец, и делают комплименты его новой внешности, считая, что он даже помолодел благодаря диете. Однако другие уверены — Михаил выглядит нездорово и из-за худобы стал другим человеком.
«Похорошел Галустян при Собянине»; «Так похудел наш Джамшут»; «Надеюсь, настоящие фото, не нейросеть», «Мальчик, ты кто?!» - пишут фанаты Галустяна.
Напомним, что сам юморист признавался — похудение было вынужденным. По его словам, это была не его прихоть. На самом деле сбросить вес ему рекомендовали врачи.
Ранее дочь Михаила Галустяна сделала пирсинг.