«Оля опять влипла»: Жигалова о романе Бузовой с депутатом

Журналистка Алена Жигалова рассказала, что думает о новом романе Ольги Бузовой, который активно обсуждают в соцсетях.

Напомним, что недавно поющую телеведущую сфотографировали во время отдыха в Дубае с «потомственным депутатом» из Челябинска Ильей Мительманом. Кадры быстро распространились в Интернете, а поклонники стали искать информацию о новом избраннике звезды.

СМИ писали, что у 46-летнего спутника певицы есть двое детей, он не раз оказывался в скандальных историях. Политик появлялся в компании певицы Жанны Фриске и актрисы Марии Кожевниковой. Жигалова считает, что Ольга сделала неправильный выбор.

«Я за нее расстроилась. Думаю, Боже мой, Оля, ты опять влипла», – высказалась Алена.

Журналистка порассуждала о прошлых отношениях артистки. Она напомнила ей, как Тарасов «изменял и бил» ее, а Дава в итоге «ушел к другой бабе».

«Вот опять она себе нашла какой-то вариант, который явно приведет к чему-то не тому. Будет потом Бузова плакать крокодильими слезами», – уверена Жигалова.

Чуть позже Ольга спровоцировала слухи о романе с актером Антоном Филипенко. Они были вместе на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке», а потом продолжили общение. Журналистка обратилась к певице, чтобы она рассказала, что же на самом деле происходит в ее личной жизни.

Ранее мы писали, что Бузова собирается порадовать поклонников новой песней, которая согреет слушателей в эту прохладную осень. В строках она намекнула на новые отношения.