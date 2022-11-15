«Мне так идёт его худи»: Ольга Бузова проговорилась о новом романе

Личная жизнь Ольги Бузовой всегда интересует СМИ. На днях девушка пообщалась с изданием «Teleprogramma» и поделилась не только эксклюзивными подробностями о себе, но и творческими планами.

Бузова сообщила, что в скором времени порадует поклонников новой песней, которая согреет слушателей в эту прохладную осень. Как стало известно, трек содержит фразу: «Мне так идёт твоя худи». Конечно, подобные слова очень заинтриговали журналистов, и Ольга поспешила сделать объяснение.

По словам телеведущей, для неё очень важно демонстрировать принадлежность тому или иному мужчине, надевая его футболку или толстовку. В таком поведении Бузова видит определенную романтику. Тем не менее, когда певицу спросили, увидим ли мы того самого молодого человека и его худи в новом клипе, Ольга игриво ушла от ответа. Кажется, девушка, действительно, сейчас состоит в отношениях и не спешит представлять своего избранника публике.

К слову, определить личность тайного поклонника Бузовой – очередной вызов для СМИ. Последнее расследование прессы закончилось настоящим провалом, после которого звезда призвала поклонников доверять информации, полученной из ее социальной сети. Подробности читайте в этой статье.