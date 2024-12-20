«Оля очень красивое имя»: Олег Майами высказался о женщине мечты и детях

Певец Олег Майами заявил, что детей нужно называть Ольгами и Олегами. Артист сделал намек на певицу Ольгу Бузову, с которой ему приписывают отношения.

34-летний артист пообщался с журналистами на мероприятии «Новогодний концерт ЖАРА». Певец признался, что новогоднее настроение ему дарит композиция Филиппа Киркорова «Зайка моя». Он также рассказал, какую избранницу хочет видеть рядом с собой.

«Очень красивая, талантливая. Необязательно, чтобы она умела очень хорошо петь. Главное, чтобы она просто очень любила то, чем занимается», – цитирует мужчину «Жизнь».

Представители прессы решили, что Олег намекнул на Ольгу Бузову, с которой недавно поцеловался у всех на глазах.

«Возможно, Оля. А Оля очень красивое имя, мне нравится. Оно тоже на "о"! Я вообще считаю, что детей всех нужно называть Олег и Оля», – заявил исполнитель.

Но знаменитость сообщил, что сейчас сосредоточен на карьере и дела сердечные будут его только отвлекать.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова сделала неожиданное заявление. Она призналась, что хочет найти мужчину-абьюзера.