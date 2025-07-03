Филипп Киркоров высказался о сходстве Марго с Ольгой Бузовой: «Несравнимо, неправильно»

В последнее время музу Филиппа Киркорова певицу Марго Овсянникову все чаще сравнивают с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Но король поп-эстрады все-таки считает, что артистки абсолютно разные.

58-летнего артиста связывают близкие отношения с исполнительницей хита «Мало половин» — звезды дружат много лет. В то же время экс-супруг Примадонны хорошо общается и с Марго, поэтому знает характер и той, и другой знаменитости.

«С Олей Бузовой они совершенно разные, — утверждает Филипп в разговоре с Telegram-каналом «Звездач». — Это две разные совершенно единицы — каждая хороша по-своему. Их нельзя сравнивать, это несравнимо, неправильно».

Сама Марго призналась, что очень не любит, когда ее с кем-то сравнивают, пусть даже с известными людьми. По ее мнению, их творчество сильно отличается. Также Овсянникова отметила, что она по профессии — артистка, а Ольга — географ, поэтому сходств между ними быть не может.

Ранее Ольга Бузова и Филипп Киркоров поцеловались в губы на концерте Димы Билана. Николай Басков счел неуместным поведение коллег по шоу-бизнесу.