«Оля начинает меня пилить»: покинувший Россию Назаров раскрыл правду о своем алкоголизме

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров уже несколько месяцев находится за пределами России. Вместе с супругой актер уехал во Францию после скандального увольнения худруком Константином Хабенским из МХТ имени Чехова. Теперь, будучи за границей, он не стесняется делать весьма провокационные заявления, которые бурно обсуждаются в СМИ и Телеграм-каналах. И некоторые медийные персоны считают, что такое поведение артиста говорит о его проблемах с алкоголем.

Сам Дмитрий долго не комментировал обвинения в злоупотреблении спиртным. Однако после предположений журналиста Михаила Шахназарова в том, что Назаров употребляет без повода и без, он решил прервать молчание. Актер вышел на связь и сделал заявление, что на самом деле не пьет уже больше 13-ти лет.

«Что делаю, когда бывает слишком горько и больно? Оля начинает меня пилить. Плачет, и этим меня пилит, я отбиваюсь. Пью ли я? Нет, не пью больше 13 лет!» - признался Назаров.

Также артист подчеркнул, что они с супругой Ольгой, чтобы как-то отвлекаться от проблем, обращаются к другим вещам, а не к алкоголю. Например, они придумывают новые спектакли.

Напомним, что сразу после увольнения из театра Дмитрий делился, что не винит ни в чем Хабенского, так как осознает, что он действовал не по своему желанию. Однако через пару месяцев его мнение резко изменилось. Назаров заявил, что узнал всю правду и теперь худруку МХТ имени Чехова нет оправдания.