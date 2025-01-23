Олимпийский чемпион Васильев призвал снять дисквалификацию с Камилы Валиевой. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал WADA пересмотреть результаты дела фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали после победы в командном соревновании на Олимпиаде-2022.

«Нужно оставить в покое Камилу Валиеву, а WADA должно отменить ее дисквалификацию. То, что нашли у нее в пробе, это же просто смешной повод для отстранения. Триметазидин вообще не влияет ни на что, и доза была минимальная», — рассказал он.

По словам спортсмена, аргументы стороны защиты о том, что в организм попало лекарство дедушки Валиевой, спортивный суд не принял во внимание.

«Пострадала не только невиновная Камила, но и наша команда, лишившаяся золотых медалей Олимпиады», — добавил Васильев.

Ранее мы писали о том, что 18-летняя фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию по допинговому делу.