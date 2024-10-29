Олимпийский чемпион Максим Маринин вышел в свет с женой-балериной и сыном

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин появился на презентации книги Вадима Верника с женой-балериной и сыном. Дочери с ними не было.

На светский выход семьи обратила внимание Газета.Ru. Спортсмен поделился кадрами в соцсетях.

Маринин был на презентации книги о Майе Плесецкой с супругой Натальей Сомовой – вместе пара почти 20 лет.

У фигуриста и балерины двое детей. 17-летний сын Артемий в этот вечер был с родителями на презентации.

Известно, что он интересуется графическим дизайном. Когда-то это было хобби, но уже приносит доход. Родители поддерживают сына.

Помимо него, в семье растет 12-летняя дочь Ульяна. Девочка занимается художественной гимнастикой и привыкла к вниманию.

Ранее сообщалось, что тренер Татьяна Тарасова снялась с сыном фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Мальчик появился на свет в Майами.