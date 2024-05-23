Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар улетела рожать за границу

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар улетела в США, чтобы родить там третьего ребенка. С ней в Америке находится муж Максим Траньков.

О том, что фигуристка будет рожать за границей, стало известно из публикации ее знакомой. Женщина, организующая роды в Майами, сделала публикацию о приезде Волосожар. Спортсменка репостнула запись, тем самым подтвердив планы рожать в Америке.

Бизнесвумен Елена Филатова рассказала: «Нашей Татьяне рожать уже через пару дней, но она все же убедила своего мужа, что нам всем срочно нужно в Диснейленд перед родами». Женщина призналась: она счастлива, что в вопросе родов ей доверяют такие люди.

Известно, что у Волосожар и Транькова есть дочь и сын. Девочка родилась в 2017 году, а мальчик – в 2021-м. О третьей беременности семья сообщила 14 февраля.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области у 37-летней женщины родился десятый ребенок. Беременность была сложной, у матери нашли тяжелую анемию. Благодаря помощи санавиации на свет появился мальчик. Разница между страшим и младшим ребенком в семье составляет 17 лет.