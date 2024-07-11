Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова призналась, что отказалась от алкоголя. Об этом сообщает aif.ru.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова накануне вылетела из проекта «Последний герой». Несмотря на то, что спортсменке 56 лет, выглядит она отлично. По словам Мастерковой, для своего здоровья она делает все, что в ее силах. Два года назад она отказалась от алкоголя.

«Я отказалась от алкоголя в любом виде. Подумала: чем мне еще себе помочь, чтобы возраст не шагал своими семимильными шагами? Курить я и так не курила, поэтому решила и спиртное совсем убрать», — рассказала она.

Спортсменка призналась, что в ее окружении мало людей, которые пьют алкоголь, поэтому избавляться от пагубной привычки было легче.

«Раньше за обедом могла выпить всего лишь полбокала вина, и за руль уже нельзя. А сейчас после обеда я могу сесть в машину, уехать на Красную поляну, походить по горам, подышать свежим воздухом», — объяснила Мастеркова.

Ранее мы писали о том, что Светлана Мастеркова пожаловалась на тяжелые условия в «Последнем герое».