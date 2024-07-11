«Не хватало еды»: Светлана Мастеркова пожаловалась на условия в «Последнем герое»

Ранее мы писали о том, что зала о нехватке еды на шоу «Последний герой». Об этом сообщает StarHit.

Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова стала первой, кто вылетел из нового сезона шоу «Последний герой». Она пожаловалась своим сокомандникам на сильные боли в спине и в итоге ее выгнали.

По словам Мастерковой, главной сложностью на проекте была нехватка еды.

«Не хватало еды, потому что то питание, которое нам выдавали — это очень мало. Силы покидали, сложно было соревноваться. Я не могла представить, как спать на земле, но от усталости засыпала самая первая», — поделилась она.

При этом спортсменка заявила, что не успела сдружиться с другими членами ее команды, впрочем, она и не стремилась к этому.

«Я не пыталась с кем-то сдружиться. Всю жизнь живу в большом кругу людей, главное — быть собой и уважать мнение другого», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина назвала некоторых участников «Последнего героя» нарциссами.