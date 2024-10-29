Олигархи Рублевки раскрыли размер пенсии Аллы Пугачевой

Живущая на Рублевке предпринимательница, модель и светская львица Алена Кравец раскрыла размер пенсии уехавшей из РФ певицы Аллы Пугачевой. Ее слова приводит aif.ru.

«Пугачева получает в России 60 тысяч рублей пенсии. Это основная часть плюс доплата мэра Москвы в размере 30 тысяч, потому что Пугачева народная артистка. Об этом всем я достоверно знаю от общих знакомых», — поделилась бизнеследи.

Кравец отметила, что Примадонна в настоящий момент переживает не лучший период в денежном плане.

«Алле пришлось от многого отказаться, она больше не шикует, считая деньги не банкнотами, а пачками, как это было раньше. Плюс двое детей-подростков, за все приходится платить, потому что дети ее с Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) — не граждане Израиля», — заявила модель.

Кроме того, светская львица уточнила, что у Пугачевой и ее мужа отсутствует какая-либо недвижимость в Израиле. Она добавила, что артистка вынуждена прибегать к аренде жилья, поскольку денег на покупку иностранной жилплощади у нее нет.

«Жилья нет в Израиле. У них недвижимость, как я узнала, только на Кипре. В Израиле они долгое время жили в доме брата Галкина*, да и сейчас ничего не купили. <…> У них проблемы с приобретением недвижимости, денег на это нет, они все арендуют», — высказалась Кравец.

Ранее в Минкульте рассказали, что Алла Пугачева не получала разрешения на вывоз антиквара из РФ.

*(признан иноагентом на территории РФ)