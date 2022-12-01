Олигархи отвернулись от Аллы Пугачевой, и никто не приглашает на корпоративы

Певица Алла Пугачева готова выступать за 20 млн рублей, но никто не зовет ее на корпоративы. Дешево выходить на сцену звезда не хочет.

О серьезных проблемах исполнительницы в Израиле рассказал промоутер Сергей Лавров. По его словам, у Примадонны нет корпоративов в этом году.

«И думаю, что не будет. Дешево она не едет, а дорого никто не берет», - сообщил он.

Раньше Пугачева была востребована – за 40-минутное выступление она получала от 10 млн рублей. Это считалось статусно – приглашать звезду на новогодние корпоративы. Сейчас всё изменилось – богатые люди боятся связываться с артисткой.

Сейчас у Пугачевой вся надежда на мужа. Дочь певицы Кристину Орбайкате тоже стали меньше заказывать – отъезд матери сказался на ее заработке.

Ранее стала известна причина бегства Пугачевой в Израиль.