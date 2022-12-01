«Лучше буду нищей в другой стране»: раскрыта причина бегства Пугачевой в Израиль

В конце сентября Алла Пугачева вместе с детьми уехала из России. Примадонна перебралась в Израиль к своему мужу Максиму Галкину*(признан иноагентом на территории РФ), откуда периодически делится контентом с преданными поклонниками. Певица много рассказывает о своем времяпрепровождении за границей, но при этом за все время ни разу официально не прокомментировала свою эмиграцию, а точнее ее мотивы. В поисках ответов журналисты KP.RU решили поднять архивы. Они обнаружили интервью Аллы Борисовны журналу «ELLE», в котором артистка называла причину, по которой может покинуть Родину.

В 1997 году Пугачева заявляла, что ухать может только из-за большой обиды. Она бы никогда не согласилась быть нищей в своей стране. «Если сделают так, что я буду нищей, то я лучше буду нищей в другой стране», - сказала Примадонна.

Быть нищей для Аллы Борисовны значит иметь столько денег, чтобы чувствовать себя униженной. Она должна получать столько, чтобы с легкостью обеспечивать свою семью. Певица признавалась, что все, конечно, относительно. Есть люди, которые получают гроши, и это 25 лет назад не позволяло артистке давать концерты. Она делилась, что отказывалась выступать, зная, что ее слушатели не могут позволить себе купить билеты.

Отметим, что недавно стало известно, что перед отъездом у Максима Галкина* были заблокированы все счета в России. На тот момент на них числились миллиарды рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)