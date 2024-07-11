«Олигархи обеспечивали ей заработок»: раскрыто, как изменилась Алла Пугачева после 1992 года

Писатель и биограф звезд советской и российской эстрады Федор Раззаков рассказал, почему Аллу Пугачеву нельзя считать народной артисткой России. По его словам, артистка после 1992 года «живет при капитализме», и с тех пор стала совсем «другим человеком».

Как пояснил Раззаков, исполнительница хита «Арлекино» давно считает себя представителем элиты, а не народа.

«Олигархи обеспечивали ей основной заработок. Простой народ, который ходил на концерты, — это капля в море по сравнению с ее былыми миллионными доходами на корпоративах», — сказал писатель порталу NEWS.ru.

При этом он отметил, что люди запомнили «первую» Пугачеву, а не ту, которой она стала позже.

«Русский народ Пугачеву — видимо, по инерции — любил, — добавил Раззаков.

По его мнению, исполнительница показала свое истинное лицо народу только после начала СВО. Он подчеркнул, что Пугачева вовсе не сошла с ума, участвуя в антироссийских провокациях в Сети, а идет туда, где ей больше платят.

Пугачева, по словам, Раззакова, выбилась «из грязи в князи» и обратно уходить не собирается.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в защиту Аллы Пугачевой, которую призвали признать иностранным агентом после антироссийской провокации в соцсети. Она заявила, что певица достойно представляет Россию.