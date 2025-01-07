Олигарх Лебедев вышел на связь после новостей о расставании с Перминовой. Об этом стало известно из соцсетей.

65-летний Александр Лебедев поделился подробностями своего празднования Нового года в Дубае. Он опубликовал видео в соцсетях, на которых запечатлены его дети. Интересно, что бывшей возлюбленной Елены Перминовой в кадре нет.

«Вот такой у нас был Новый год. Всей семьей отмечали в Дубае за традиционными дубайскими развлечениями: выбирали подарки в shopping mall, бродили по улицам и нежились в кровати по утрам. Трехлетний Сашенька учит всю семью есть яблоки. Он в день съедает по двенадцать зеленых яблок. Но ест только кожуру — в ней содержится очень полезный антиоксидант», — подписал кадры он.

Напомним, Елена Перминова объявила о расставании с Александром Лебедевым после 19 лет совместной жизни в декабре 2024 года. Она не рассказала о причинах случившегося.

Ранее мы писали о том, что 38-летнюю Лену Перминову заподозрили в новом романе после разрыва с возлюбленным.