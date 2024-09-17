Модель Роузи Хантингтон-Уайтли вышла в свет в бархатном платье необычного кроя

Возлюбленная голливудского актера Джейсона Стейтема, модель Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ бренда Burberry в Лондоне и поразила присутствовавших необычным образом.

Для мероприятия звезда выбрала бархатное коричневое платье свободного кроя с декольте практически до пупка. При этом на Рози отсутствовали ювелирные украшения, а распущенные волосы были уложены легкой волной. Образ модель завершила ярким макияжем с акцентом на губы.

Возлюбленная Джейсона Стейтема поделилась снимками с показа в своем блоге. Пользователи Сети отметили утонченный вкус модели. При этом некоторым комментатором показалось, что с определенного ракурса модель кажется завернутой в плед.

Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стейтемом с 2010 года. В 2016 году пара объявила о помолвке, однако до свадьбы так и не дошло. В 2017 году модель родила первенца, а в 2022 году на свет появилась дочь знаменитостей.

Ранее 37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли, известная как одна из «ангелов» Victoria's Secret, вышла в свет в прозрачном комбинезоне.