Ольгу Орлову с дочкой выписали из роддома

45-летняя Ольга Орлова во второй раз стала матерью. Телеведущая родила дочку. Малышку назвали Анной. Сейчас Орлова выписалась из больницы и отправилась домой.

Что касается родов, они прошли в штатном режиме. На следующий день Орлова пожаловалась на распухшее лицо. Медики делали артистке уколы, после чего самочувствие улучшилось.

Сейчас состояние Орловой стабильное и хорошее. Певица поделилась кадрами конверта для выписки и снимком из машины, отправляясь домой.

Ранее мы писали, что родившая дочь Ольга Орлова рассказала о тяжелой потере.