17:20, 11 февраля 2023
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Ольгу Орлову с дочкой выписали из роддома
Ольга Орлова отправилась домой с новорожденной дочкой.
Фото: Starface
45-летняя Ольга Орлова во второй раз стала матерью. Телеведущая родила дочку. Малышку назвали Анной. Сейчас Орлова выписалась из больницы и отправилась домой.
Что касается родов, они прошли в штатном режиме. На следующий день Орлова пожаловалась на распухшее лицо. Медики делали артистке уколы, после чего самочувствие улучшилось.
Сейчас состояние Орловой стабильное и хорошее. Певица поделилась кадрами конверта для выписки и снимком из машины, отправляясь домой.
Ранее мы писали, что родившая дочь Ольга Орлова рассказала о тяжелой потере.
Источник фото:Starface
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги:
#роды,