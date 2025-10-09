Ольгу Ломоносову не позвали на съемки ремейка «Не родись красивой». Об этом сообщает «Абзац».

Еще в 2023 году руководство телеканала СТС заявляло о планах снять ремейк сериала «Не родись красивой». Однако после этого никаких новостей о проекте не публиковалось.

Актриса Ольга Ломоносова, которая сыграла роль Киры Воропаевой в оригинальном сериале «Не родись красивой», рассказала, что ничего не знает о перезапуске проекта.

«Я даже не знала о том, что планируется запуск съемок. Меня в проект не звали. Думаю, что ничего не будет. Вопрос о ремейке стоит задать продюсерам, нам об этом ничего не известно», — заявила она.

Премьера сериала была запланирована на 2024 год.

