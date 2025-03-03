«Да мы разбежимся через месяц»: почему Ольга Ломоносова не выходит замуж за отца своих детей

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за отца своих детей. Актриса призналась в интервью Леди Mail, что им прекрасно жить и без штампа в паспорте, а со свадьбой «не сложилось».

Знаменитость счастлива со своим избранником Павлом Сафоновым почти двадцать лет. У них есть трое детей. Влюбленные не регистрировали отношения, женщина объяснила – почему.

«Потому что Паша мне и так муж, без всяких штампов. Я не считаю обязательным ставить государство в известность, кто кем кому является. Дети носят Пашину фамилию и по общечеловеческим законам мы — супруги. Как-то так у нас не сложилось со свадьбой, не поженились. Может, все впереди, кто знает», — поделилась Ольга.

Звезда порассуждала о жизни вне брака и нашла плюсы. Она призналась, что чувствует себя свободной, ей не нужно отчитываться, а в любой момент она может перестать жить с избранником. Но есть и минусы.

«Хотя есть один момент, из-за которого, возможно, я бы расписалась. Мы не молодеем и законы у нас таковы, что в случае чего и попрощаться с человеком не дадут… Скажут: «Уходите, вы никто». Вот этого, конечно, не хотелось бы», — добавила артистка.

Ломоносова назвала секретом крепких отношений то, что они с возлюбленным не являются эгоистами.

«Вот у нас в семье, например, пять человек: и если каждый будет эгоистом, думающим только о себе и своих границах, как будут жить остальные? Да мы разбежимся через месяц», – призналась звезда.

Женщина пояснила, что не всегда нужно идти на уступки. Иногда необходимо думать о себе, но в семье нужно уважать чувства других и жить дружно.

Ранее актер Рузиль Минекаев признался, что супруга против его планов на совместное будущее.