Ольге Бузовой вместо гримерки на съемках в Китае дали палатку, об этом сообщает Kp.ru.

Бывшая ведущая «Дома-2» принимает участие в съемках реалити-шоу в Китае вместе со знаменитостями. Отмечается, что среди участников были замечены блогер Дава и певец Филипп Киркоров.

Согласно правилам шоу, его участники путешествуют по стране в поисках «сокровищ императора». Ольга Бузова уже рассказывала, что ей приходится работать практически круглосуточно. Однако на этот раз телеведущая оказалась в весьма необычных условиях - ее гримерка оказалась в простой палатке.

«Привычная палатка в качестве гримерки», - подписала снимок Бузова.

Отметим, что певица не в первый раз вынуждена переодеваться в палатке. Такие же условия у нее были во время съемок проекта «Звезды в Африке», когда весь процесс проходил на территории саванны.

Ранее мы писали о том, что юморист Евгений Петросян высмеял интеллектуальные способности Ольги Бузовой.